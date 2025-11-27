° / °
Política
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Motta anuncia Antonio Carlos Rodrigues como relator do projeto do devedor contumaz

O anúncio da relatoria foi feito em publicação no perfil do X de Motta

Estadão Conteúdo

Publicado: 27/11/2025 às 18:37

Seguir no Google News Seguir

Deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP)/Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

Deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) (Gilmar Félix / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou nesta quinta-feira, 27, o deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) como relator do projeto de lei do devedor contumaz na Câmara. O texto que define punições para contribuintes que não pagam seus débitos de forma intencional e reiterada teve urgência aprovada na Casa no final de outubro.

O anúncio da relatoria foi feito em publicação no perfil do X de Motta.

No post, o deputado afirmou que "segurança pública também passa pela segurança econômica" e que a Casa "avança no combate às fraudes no setor de combustíveis com um combo de projetos estruturantes".

 

Veja também:

Três outros relatores

Motta também aproveitou para anunciar os relatores de três outros projetos relacionados ao setor.

O deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) será o responsável pela relatoria do projeto que trata do acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às informações fiscais dos agentes regulados para fiscalização e regulação do setor.

Já o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) será o relator de um projeto que endurece penas para a adulteração de combustíveis.

O deputado Júnior Ferrari (PSD-PA) é o responsável pelo projeto que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis para monitorar os combustíveis no país.

Câmara dos Deputados , Devedor contumaz
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X