Congresso derruba parte dos vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental
A derrubada representa uma derrota para o governo e contraria alertas feitos por organizações ambientalistas
Publicado: 27/11/2025 às 15:54
Congresso Nacional (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
O Congresso derrubou, até o momento, 24 dispositivos ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que flexibilizou o licenciamento ambiental. O resultado representa uma derrota para o governo e vai na contramão de alertas feitos por organizações ambientalistas.
Deputados e senadores ainda votarão, de forma separada, outros 28 dispositivos, alguns deles considerados os mais importantes, como o que permite o licenciamento por autodeclaração a empreendimentos de médio potencial ambiental. A votação será feita daqui a pouco.
Entre os trechos já restituídos estão a determinação de que as condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento identificados nos estudos requeridos no licenciamento ambiental.