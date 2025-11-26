João Campos lidera corrida ao Governo de Pernambuco com 50%; Raquel Lyra tem 24%

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Alfa e divulgada pela CNN Brasil nesta quarta-feira (26)

Prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB) e governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

Pesquisa do Instituto Alfa, divulgada pela CNN Brasil nesta quarta-feira (26), aponta o prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 50% das intenções de votos na disputa pelo Governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 24%, enquanto o vereador Eduardo Moura (Novo) tem 5% e Gilson Machado (PL) soma 3%. Ivan Moraes (Psol) não pontuou. Os votos nulos e em branco representam 11% e 7% dos eleitores entrevistados não souberam responder.

Caso a disputa seja entre João Campos e Raquel, o socialista tem 58% da preferência e a governadora fica com 29%.

Foram ouvidas 1.200 pessoas em 56 cidades pernambucanas entre os dias 17 e 21 de novembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.