Entenda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Câmara do Recife

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife, vereador Samuel Salazar (MDB), em entrevista ao Diario, avaliou como “robusta” a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 aprovada pelo Legislativo nesta semana.

O projeto, que dá as diretrizes do orçamento do Recife, recebeu contribuições parlamentares que, segundo ele, “corrigiram pontos técnicos e tornaram o texto mais conectado às necessidades reais da cidade”.

Salazar lembra que a LDO orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que será enviada pelo Executivo neste segundo semestre. “A proposta orçamentária deve vir alinhada aos eixos estratégicos e prioridades estabelecidas, garantindo coerência entre planejamento e execução e mais transparência no uso dos recursos públicos”, afirma.

Fiscalização

O parlamentar reforça que a Comissão acompanhará a aplicação das diretrizes e metas ao longo do ano. Esse monitoramento será feito por meio da análise de dados no Portal da Transparência e reuniões periódicas com a Secretaria de Planejamento e Gestão. “O foco principal está na avaliação dos investimentos em áreas prioritárias como infraestrutura, educação, saúde, assistência social e no controle dos gastos com pessoal”, explica.

Aprovada com 22 emendas acatadas, a LDO 2026 segue para sanção do prefeito João Campos e se tornará a base para a definição do orçamento do próximo exercício. “O que aprovamos agora é o que vai orientar a LOA. É a partir dela que se garantem as condições para execução das políticas públicas”, conclui Salazar.