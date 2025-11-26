Bolsonaro e aliados passam por audiência de custódia nesta quarta-feira (26)

As sessões, conduzidas de forma virtual por um juiz, devem durar cerca de 30 minutos cada e estão programadas entre 13h30 e 15h

Bolsonaro: novo indiciamento da PF aumenta pressão às vésperas de julgamento (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco condenados do núcleo 1 da tentativa de golpe, que já cumprem pena, participarão de audiências de custódia nesta quarta-feira (26).

As sessões, conduzidas de forma virtual por um juiz, devem durar cerca de 30 minutos cada e estão programadas entre 13h30 e 15h. Todas ocorrerão no próprio local onde os réus estão detidos.

A audiência de custódia é um procedimento obrigatório no país realizado após prisões em flagrante ou para validar o cumprimento de mandados, como neste caso. O objetivo é verificar se a detenção observou os requisitos legais. O ato conta com a participação da defesa e de um representante do Ministério Público.

O único que não terá audiência é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que permanece foragido nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que a Polícia Federal adote as medidas necessárias para solicitar sua extradição.

Na terça-feira (25), a Primeira Turma do Supremo confirmou por unanimidade a decisão de Moraes que rejeitou os recursos das defesas e determinou o início do cumprimento das penas.

Horários das audiências

Do núcleo 1, apenas o tenente-coronel Mauro Cid estava cumprindo pena desde 30 de outubro, após não recorrer contra a condenação. Veja os horários das audiências dos demais:

Almir Garnier: às 13h, na Estação Rádio da Marinha, Brasília;

Anderson Torres: às 13h30, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília;

Augusto Heleno: às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Jair Bolsonaro: às 14h30, na Superintendência Regional da PF, em Brasília;

Paulo Sérgio Nogueira: às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Walter Braga Netto: às 15h30, na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro.



Com informações da CNN.