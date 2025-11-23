Michelle chega à PF para visitar Bolsonaro após autorização de Moraes

Ex-primeira-dama não estava em Brasília no momento da prisão do marido, ocorrida no sábado (22/11)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal (DF) exatamente às 15h deste domingo (23/11) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente desde a manhã de sábado (22/11). A entrada dela ocorre após autorização expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a visita horas antes.

Michelle não estava em Brasília no momento em que o marido foi detido, o que fez com que a defesa pedisse autorização expressa para que pudesse comparecer pessoalmente. Moraes atendeu ao pedido e determinou que a ex-primeira-dama tivesse acesso ao local entre 15h e 17h deste domingo, respeitando as regras internas da corporação e os limites estabelecidos para visitas.

No mesmo requerimento, os advogados do ex-presidente solicitaram também a liberação para que os filhos pudessem visitar Bolsonaro. Entretanto, o magistrado ressaltou que o pedido estava incompleto, já que não foram indicados quais deles compareceriam informação indispensável para cadastro e liberação pela Polícia Federal. A defesa precisará complementar a solicitação com os nomes dos visitantes.

Bolsonaro está detido na sede da PF no Distrito Federal sob acusação de tentar violar medidas de monitoramento e risco de fuga, segundo a decisão que fundamentou a prisão preventiva. A audiência de custódia do ex-presidente está marcada para esta segunda-feira (24/11), e será realizada por videoconferência, sem divulgação das imagens ao público.

