Eduardo Bolsonaro diz que fuga de condenados pelo 8 de Janeiro seria "justa"

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou neste sábado, 22, ser "justo" que condenados pelo ato antidemocrático de 8 de janeiro tentem fugir de cumprir suas penas. Ele argumenta que as condenações teriam sido injustas.

"É justo todas as pessoas do 8 de janeiro, o deputado Alexandre Ramagem, se for realmente essa a intenção dele ao ir para os Estados Unidos, fugirem de uma pena injusta. Quando um bandido comete um crime e vai para a cadeia, isso é quase como se fosse um acidente de trabalho, ele sabe que estava incorrendo naquele risco ao cometer atividade delituosa. Outra coisa é a cabeça de alguém que não cometeu crime algum", declarou Eduardo, em entrevista à CNN Brasil.

A declaração veio depois de o pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ter sido preso preventivamente após violar a tornozeleira eletrônica.

Eduardo afirmou desconhecer conversas sobre pedido de asilo político a Bolsonaro e negou ter contatado integrantes da Casa Branca sobre a prisão de seu pai. Também disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes faz "tortura psicológica" contra Bolsonaro e defendeu que haja uma pressão internacional pela soltura do ex-presidente.

O deputado afirmou ainda que uma eleição sem integrantes da família Bolsonaro em 2026 configuraria uma falta de democracia. "Se for um cenário sem Eduardo, Flávio, Jair, já não há mais democracia. Para mim, tanto faz quem será o presidente de direita, porque, por mais que possa visto de direita, não terá poder para agir livremente, em tudo que fizer terá que pedir a bênção do STF", declarou.