Filho mais novo de Bolsonaro publica desabafo e exalta "esperança de 2018"

Renan Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, publicou neste sábado (23/11) uma série de mensagens no Instagram defendendo o legado político do pai e afirmando que a família nunca cometeu irregularidades. As postagens ocorrem em meio ao agravamento da crise política e jurídica que envolve o ex-chefe do Executivo, atualmente alvo de uma ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos textos, Renan associa a imagem do pai ao sentimento de “esperança” vivido por parte do eleitorado em 2018, durante a campanha presidencial que levou Bolsonaro ao Planalto. “Ninguém pode negar que após a vitória do meu pai em 2018, o Brasil recuperou a esperança. Guardem essa palavra, esperança”, escreveu.

O filho do ex-presidente afirmou que diversos políticos tentam hoje “prometer a mesma esperança” que Bolsonaro teria despertado, mas que nenhum deles possuiria o mesmo “diferencial”. Segundo Renan, o pai teria gerado confiança “pelo sangue, não pelas palavras”.

“Meu pai é MITO, porque nunca desistiu e a esperança de 2018 não nasceu com ele, apenas por meio dele”, declarou, em referência ao slogan utilizado pela militância bolsonarista.

Renan também defendeu os irmãos — Flávio, Carlos e Eduardo — e disse reconhecer que todos são “imperfeitos”, mas sugeriu que a família foi injustiçada ao longo dos últimos anos. O texto não menciona as investigações em andamento sobre rachadinhas, uso indevido de cartões corporativos, joias da Arábia Saudita, ou outros processos envolvendo membros do clã Bolsonaro.

Em outro trecho, Renan Bolsonaro afirma que o pai enfrentou pressões internas e externas “na saúde pessoal, no Congresso, na mídia, no STF e até internacionalmente”, mas que a família jamais praticou abusos de poder.

“Nunca derrubamos avião de opositor, nunca prendemos inocentes, e vocês não encontrarão jamais, NUNCA, enriquecimento ilícito da nossa família à custa do suor do povo brasileiro”, afirmou, em tom de defesa.

