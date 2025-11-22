Militância do PT: 'bandido bom é bandido preso' sem ligar prisão de Bolsonaro a Lula

A rede articulada pelo PT para abastecer influenciadores digitais com conteúdos políticos disponibilizou materiais relacionados à prisão do ex-presidente para postagens

Bolsonaro é preso preventivamente neste sábado (22/11) (EVARISTO SA / AFP)

A rede articulada pelo PT para abastecer influenciadores digitais com conteúdos políticos disponibilizou vídeos e cards (fotos com texto) relacionados à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a militância lançar nas redes sociais e em aplicativos de mensagens.

A estratégia consiste em fornecer os elementos já editados prontos para serem compartilhados.

Os conteúdos contêm frases como "Bom dia, PF", "Bandido bom é bandido preso" e "O que você precisa saber sobre a prisão de Bolsonaro".

O link com os vídeos e cards é acompanhado por uma mensagem, que direciona qual é o tipo de publicação que deve ser feita pelos apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar de direcionar a militância contra Bolsonaro, a estratégia do PT é a de evitar a "vitimização" do ex-presidente.

"Neste momento, não podemos cair na tentação de tirar sarro demais para não contribuir com o vitimização de Bolsonaro", diz o texto. "Temos que aproveitar o momento e lembrar que Bolsonaro não é vítima, ele é culpado por muitos crimes que marcaram a história recente do Brasil (mais de 700 mil mortos na pandemia; casos de corrupção; rachadinha; plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes; etc)."

A mensagem também destaca que não deve ser feita nenhuma menção ao presidente Lula nas postagens sobre a prisão de Bolsonaro.

"Também é importante não postar memes com o presidente Lula na mesma cena. Essa é uma decisão das autoridades e órgãos da Justiça brasileira", orienta.