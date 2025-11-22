De olho em 2026, governadores de direita condenam prisão de Bolsonaro e criticam Moraes

Tarcísio, Caiado, Ratinho Jr., Zema e Castro se manifestaram nas redes sociais para defender ex-presidente e marcar posição entre eleitorado bolsonarista que querem herdar

Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio e Caiado participam de ato em São Paulo; eles defenderam Bolsonaro após prisão (Foto: Divulgação)

De olho nas eleições de 2026 e no possível posto de novo líder da direita, governadores aliados de Jair Bolsonaro (PL) se manifestaram rapidamente nas redes sociais após vir a público a notícia da prisão do ex-presidente, ocorrida na manhã deste sábado, 22, após pedido da Polícia Federal e autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Ronaldo Caiado (União), que lidera Goiás; Ratinho Júnior (PSD), que comanda o Paraná; e Romeu Zema (Novo) - todos eles cotados para concorrer à Presidência da República no próximo pleito - condenaram a prisão, criticaram o Poder Judiciário por não considerar os problemas de saúde de Bolsonaro e manifestaram solidariedade ao ex-presidente.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que considera sair candidato ao Senado no ano que vem, foi outro que criticou a decisão de Moraes, declarando que Bolsonaro é um “homem honesto”. Veja abaixo o posicionamento dos governadores.

‘Prisão é irresponsável e atenta contra a dignidade humana’, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a prisão do ex-presidente é “irresponsável” e “atenta contra o princípio da dignidade humana” por desconsiderar seu “grave estado de saúde”.

Tarcísio defendeu ainda a inocência de Bolsonaro e destacou que lutará para que “essa injustiça seja reparada o quanto antes”.

‘Triste capítulo da vida política nacional’, diz Caiado

Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, chamou a prisão de Bolsonaro de “um triste capítulo da vida política nacional”. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), ele afirmou que o processo contra o ex-presidente é “uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar”.

Caiado afirmou que a suposta tentativa de fuga de Bolsonaro é “tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado Democrático de Direito promovida por um bando de baderneiros”, referindo-se aos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, e pediu que a decisão seja revista pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF).

'Insensibilidade do Poder Judiciário', diz Ratinho Junior

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou que a decisão de Moraes de decretar a preventiva de Bolsonaro “demonstra insensibilidade do Poder Judiciário”.

Assim como outros governadores de direita, Ratinho Júnior citou o estado de saúde do ex-presidente para criticar a decisão do ministro do Supremo. “Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Justiça é ‘arma de perseguição ideológica’, diz Zema

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou que a Justiça hoje no Brasil é utilizada “apenas como arma de perseguição ideológica”, disse que a “injustiça prevaleceu” e manifestou solidariedade aos familiares de Bolsonaro.

‘Homem honesto que mereceria deferência’, diz Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também usou o X (antigo Twitter) para comentar a prisão de Bolsonaro. Aliado do ex-presidente, Castro afirmou que “o País amanheceu triste” e que Bolsonaro é um “homem honesto” que “mereceria um mínimo de deferência”, afirmou.

Castro escreveu ainda que “de prisões em prisões, vamos descontruindo uma instituição chamada Presidência da República” e afirmou que estará ao lado de Bolsonaro “em mais esse desafio”.