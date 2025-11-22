Moraes determina que defesa de Bolsonaro se manifeste em 24h sobre violação da tornozeleira

Violação da tornozeleira de Jair Bolsonaro ocorreu na madrugada deste sábado (22), horas antes de Moraes decretar a prisão preventiva do ex-presidente

Ministro Alexandre de Moraes (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre a violação de sua tornozeleira eletrônica, ocorrida na madrugada deste sábado (22), horas antes de sua prisão preventiva. Relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) indica que Bolsonaro informou ter usado um ferro de solda para tentar abrir o equipamento.

O relatório sobre a violação da tornozeleira foi tornado público por Moraes junto do vídeo feito durante a vistoria do equipamento.

O relatório da Seape indica que o alerta de violação foi emitido às 0h07 deste sábado. Policiais penais entraram em contato com Bolsonaro pedindo que se apresentasse para verificação do equipamento. A eles, foi dito que o ex-presidente havia batido o dispositivo na escada.

A vistoria da tornozeleira foi realizada pela diretora adjunta do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, que constatou que a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada. “O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Havia marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case”, anotou.

No momento, Bolsonaro foi questionado sobre o instrumento usado para danificar o equipamento. “Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento”, registra o relatório. O equipamento foi então substituído.