° / °
Política
STF

Se confirmado, Messias recolocará Pernambuco entre Estados representados no STF após 62 anos

Ao todo, 11 pernambucanos já ocuparam uma vaga no STF.

Agência Estado

Publicado: 21/11/2025 às 18:23

Seguir no Google News Seguir

Advogado-geral da União, Jorge Messias/ José Cruz/Agência Brasil

Advogado-geral da União, Jorge Messias ( José Cruz/Agência Brasil)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, novo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), poderá devolver a Pernambuco um representante na Suprema Corte após 62 anos.

Ao todo, 11 pernambucanos já ocuparam uma vaga no STF. O último foi Barros Barreto, nomeado por Getúlio Vargas em 1939, durante a ditadura do Estado Novo. Ele permaneceu no tribunal até 1963, totalizando 24 anos como ministro.

Veja também:

Se aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá permanecer no Supremo até 2055, quando completará a idade constitucional para aposentadoria compulsória. Se confirmado, ele poderá ter 30 anos de atuação na Corte.

A Faculdade de Direito do Recife (UFPE), onde Messias estudou, formou 40 ministros do STF ao longo da história. O mais recente foi o paraibano Rafael Mayer, que se aposentou em 1989 após pouco mais de dez anos no tribunal. A instituição foi criada em 1827 pelo imperador Dom Pedro I, assim como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje parte da Universidade de São Paulo (USP).

Estados sem ministros no STF

Segundo dados do próprio Supremo, seis Estados e o Distrito Federal nunca tiveram representantes na Corte, sendo eles o Acre Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal.

As unidades da federação que mais tiveram ministros no STF são: Rio de Janeiro - 33; Minas Gerais - 30; São Paulo - 26; Rio Grande do Sul - 18; e em seguida aparecem Bahia - 14 e Pernambuco - 11.

Origem dos atuais ministros do STF

Alexandre de Moraes - São Paulo (SP)

Cármen Lúcia - Minas Gerais (MG)

Cristiano Zanin - São Paulo (SP)

Edson Fachin - Rio Grande do Sul (RS)

Flávio Dino - Maranhão (MA)

Gilmar Mendes - Mato Grosso (MT)

Luiz Fux - Rio de Janeiro (RJ)

Nunes Marques - Piauí (PI)

André Mendonça - São Paulo (SP)

stf
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X