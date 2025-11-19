Lula diz que cada país deve abandonar dependência de energias fósseis em seu próprio ritmo
Declaração aconteceu durante a reta final da COP30
Publicado: 19/11/2025 às 21:54
Presidente Lula na COP30 ( PABLO PORCIUNCULA / AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (19) na COP30 em Belém do Pará que cada país deve abandonar a dependência das energias fósseis em seu próprio ritmo.
No momento em que a conferência climática entra em sua reta final para alcançar acordos sobre temas-chave como a transição energética, Lula defendeu que "cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades".