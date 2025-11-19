Raquel Lyra afirma ter "nada" a dizer em resposta às criticas de Álvaro Porto pela segurança de PE

As declarações foram dadas durante uma ação do Governo pelo efetivo da segurança, onde a governadora participou da inauguração da nova Policlínica da PCPE

Governadora Raquel Lyra inaugura primeira Policlínica da Polícia Civil de Pernambuco (Fotos: Miva Filho/Secom)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), foi taxativa e afirmou ter “nada” a dizer em resposta ao discurso do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSD), que foi à tribuna da Casa criticar a gestão da segurança pública do estado, um dos principais motes da atual gestão estadual. “Eu estou no governo para governar, para fazer investimento, para garantir que os serviços possam ser melhorados”, rebateu a gestora.

A líder do administrativo ainda ressaltou os investimentos feitos recentemente e a melhora dos números. “A gente tem investido em segurança pública e acho que a resposta (vem) dos números, mais do que tudo, dos investimentos, da contratação de novas pessoas, da construção de novas delegacias, batalhões, do cuidado que a gente tem tido, são R$ 2,3 bilhões de reais de investimento”, lembrou.

Segundo Raquel, seu governo tem trabalhado “todo dia” pela melhora na segurança em Pernambuco, com milhares de pessoas que colocam a sua vida em risco para cuidar dos pernambucanos. “Trabalhadores estão sendo formados, querem trabalhar no governo de Pernambuco, estão ávidos por segurança, e a gente vai continuar trabalhando”.

As declarações foram dadas durante uma ação do governo do estado pelo efetivo da segurança, onde a governadora participou, nesta quarta (19), da inauguração da nova Policlínica da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Na cerimônia, Raquel também reforçou o cuidado com os profissionais da segurança pública do Estado.

“Esse é um espaço de referência para gente cuidar melhor dos nossos servidores públicos que todo dia colocam sua vida em risco e trabalham para garantir segurança para Pernambuco. O justo pela segurança é isso. A gente tá investindo R$ 2,3 bilhões em compra de equipamento, construção, novos batalhões, reforma, mas nada disso faz sentido se a gente não tiver o coração e a alma do nosso servidor policial cuidada. A gente está comprando também unidades móveis, de atendimento odontológico e médico que vão poder rodar Pernambuco e rodar as delegacias como a gente tem feito para tudo”, detalhou a governadora.

Com o investimento da ordem de R$ 4,6 milhões, a nova policlínica é a primeira unidade de saúde da história de Pernambuco para cuidar integralmente do bem-estar dos policiais civis, oferecendo aos servidores atendimento psicológico, clínico, ações preventivas e promoção de qualidade de vida. Uma van também foi entregue para atendimento dos policiais em todo estado, incluindo o interior.