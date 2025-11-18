Bancada governista esvazia reunião plenária na Alepe e votações previstas não acontecem

Em nota, a líder da bancada governista, Socorro Pimentel (UB) disse que a situação entende que as matérias apresentadas pela Mesa Diretora da Casa são proposições de grande impacto e exigem estudo aprofundado

Deputada estadual Socorro Pimentel (UB) (Foto: Roberto Soares/Alepe)

A bancada governista da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decidiu esvaziar o plenário da Casa Legislativa e não participou na reunião plenária que esteva marcada para esta terça-feira (18). Como maioria na Alepe, a ausência dos parlamentares resultou na falta de quórum, e pela primeira vez o plenário não deliberou a Ordem do Dia e presidente Álvaro Porto (PSDB) somente abriu e fechou a sessão logo em seguida.

De acordo com a líder da bancada governista, Socorro Pimentel (UB) nota divulgada, a base do Governo Raquel Lyra na casa entendeu que as matérias apresentadas pela Mesa Diretora seriam proposições de grande impacto, exigindo "estudo aprofundado".

Confira a nota completa

A bancada governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco optou por não participar da reunião plenária desta terça-feira (18), por entender que as matérias apresentadas pela Mesa Diretora da Casa, a PEC Nº 30/2025 e o PL Nº 3578/2025, são proposições de grande impacto e que exigem estudo aprofundado.

Por sua relevância e complexidade, é responsabilidade desta liderança e de toda a base governista analisar cada ponto com rigor, garantindo que qualquer decisão tomada reflita coerência, responsabilidade institucional e compromisso com Pernambuco.

Nesse sentido, a bancada já iniciou o processo de avaliação minuciosa das propostas, a fim de que o debate e a votação ocorram com a seriedade e a maturidade que temas dessa natureza requerem.