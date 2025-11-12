Moraes dá mais 5 dias para governo do Rio enviar dados sobre operação
Ministro é relator temporário do processo chamado de ADPF das Favelas
Publicado: 12/11/2025 às 21:01
Ministro Alexandre de Moraes (Rosinei Coutinho/STF)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu mais cinco dias para o governo do Rio de Janeiro enviar à Corte informações sobre a Operação Contenção, que matou 121 pessoas que seriam ligadas à organização criminosa Comando Vermelho (CV) no dia 28 de outubro.
Moraes atendeu ao pedido do governo estadual para ampliar o prazo para o envio dos dados. Entre as informações solicitadas estão laudos necroscópicos e de projéteis.
“Em vista do requerimento, defiro o pedido de prorrogação, determinando o cumprimento da decisão anterior até 17/11/2025”, decidiu o ministro.
- Relatório de PL Antifacção pode instaurar caos jurídico, diz governo
- Haddad: Derrite não é pessoa versada em investigação e inteligência contra o crime organizado
- Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
- Governo Lula discorda de 4 pontos do PL Antifacção; Derrite analisa pedidos de alteração
- Derrite quer mudanças na condução de audiências de custódia
Alexandre de Moraes é o relator temporário do processo conhecido como ADPF das Favelas - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635. Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.