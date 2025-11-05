Governadora Raquel Lyra participa de fórum pré-COP 30 sobre ações climáticas no Rio de Janeiro

O Local Climate Action Summit reuniu representantes de governos locais e nacionais para discutir políticas públicas. Raquel integrou o painel "Impacto Crítico da Diplomacia Subnacional"

Governadora de Pernambuco participou da Local Climate Action Summit (Foto: Arquimedes Santos / Secom GOV PE)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou nesta quarta-feira (5) do Local Climate Action Summit, evento que acontece no Rio de Janeiro como parte da programação prévia da COP30, que começa em Belém (PA) na próxima segunda-feira (10). O encontro reuniu representantes de governos locais e nacionais para discutir políticas públicas voltadas à transição energética e à justiça climática.

Durante o evento, Raquel Lyra integrou o painel “Impacto Crítico da Diplomacia Subnacional”, que fez parte da plenária de encerramento do Local Leaders Forum. Pela manhã, a governadora também participou da Plenária Internacional de Prefeitas sobre Soluções Urbanas, ao lado da ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

"Participamos de eventos da programação da pré-COP30, no Rio de Janeiro, colocando Pernambuco no mapa do mundo, falando sobre transição energética e justiça climática. Debatemos sobre como aproveitar essa janela de oportunidades de investimentos do mundo inteiro", contou a governadora.

O fórum contou com a presença de autoridades como a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros; a prefeita de Phoenix (EUA), Kate Gallego; e a prefeita de Malmö (Suécia), Katrin Stjernfledt Jammeh.

A Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP) também realizou uma plenária que contou com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, além de gestoras de diversas cidades brasileiras, incluindo a prefeita da cidade de Olinda, Mirella Almeida (PSD), e secretárias do Rio de Janeiro Joyce Trindade (Mulher) e Tainá de Paula (Meio Ambiente e Clima). A reunião discutiu medidas prioritárias e formas de viabilizar recursos para enfrentar os impactos das mudanças climáticas nas cidades.

