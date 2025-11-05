Comissão Europeia saúda acordo da UE sobre metas climáticas e que será apresentado na COP 30

O acordo de redução de 90% das emissões poluentes até 2040 em relação a 1990, será uma etapa intermediária em direção ao objetivo de neutralidade climática em 2050.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje o acordo alcançado na União Europeia (UE) de redução de 90% das emissões poluentes até 2040, em relação a 1990, e que será uma etapa intermediária em direção ao objetivo de neutralidade climática em 2050.

Além disso, o novo acordo conseguiu atingir o consenso sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas exigidas pelo Acordo de Paris, assim como foi dado aval por unanimidade ao compromisso para atualizar planos climáticos que serão apresentados na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), no Brasil.

"Pronta para Belém. Acabei de chegar à COP30 no Brasil com boas notícias: a UE acaba de adotar as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas, exigidas pelo Acordo de Paris, que preveem uma redução de 66 a 72% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2035 em relação a 1990. Este é um marco no caminho para alcançar a neutralidade climática na UE até 2050 e para manter os objetivos de Paris ", escreveu Von der Leyen na rede social X.

Os países da UE chegaram ao acordo político em uma reunião extraordinária em Bruxelas dos ministros do Ambiente do bloco, que durou quase 20 horas, mas que permitirá medidas que concedem maior flexibilidade aos seus membros.

A lei europeia incluiu ainda a possibilidade de usar uma contribuição de 5% para créditos de carbono internacionais, consentindo aos países investir em projetos sustentáveis no estrangeiro e isso contar para a sua meta nacional. Também ficou decidido adiar por um ano o novo mercado de carbono, de pagamento por emissões nos transportes e habitação, e estabelecer um mecanismo de revisão.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacou também o compromisso firme da União Europeia (UE) com a transição climática e o acordo alcançado pelos governos nacionais. "A UE continua firmemente comprometida com uma transição climática justa, equilibrada e socialmente responsável. Uma transição que seja pragmática, economicamente eficiente e que gere oportunidades econômicas", disse Costa, acrescentando que o acordo reafirma a liderança global da UE na luta contra as mudanças climáticas.