Carlos Gil Rodrigues, Diana Batista e Adriana Caribé compõem a lista tríplice do 5º Constitucional

Caberá a governadora Raquel Lyra definir quem ocupará a vaga da OAB no Judiciário.

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/11/2025 às 17:19

Carlos Gil Rodrigues, Diana Batista e Adriana Caribé compõem a lista tríplice do 5º Constitucional/Ricardo Dantas Barreto/DP

O Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) definiu a lista tríplice entre os concorrentes que disputam a vaga da Quinto Constitucional, para representar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), secção Pernambuco. Carlos Gil Rodrigues e Diana Batista receberam 44 votos, enquanto Adriana Caribé obteve 30.

O presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, levará a lista, nesta segunda-feira (3), ao Palácio do Campo das Princesas, para entregar à governadora Raquel Lyra ( PSD). Caberá a ela definir quem ocupará a vaga da OAB no Judiciário.

