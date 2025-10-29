Com gestão aprovada por 57%, governadora Raquel Lyra diz que população sente resultado

De volta da viagem que fez visitando a China e a Dinamarca, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, comentou o resultado do último levantamento do Instituto Datafolha

Cabo de Santo Agostinho, PE, 29/08/2025 - RAQUEL LYRA PORTO DE SUAPE - Na manhã desta quinta-feira(29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra junto ao ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, anunciaram investimentos para o Porto de Suape. (Rafael Vieira)

De volta da viagem que fez visitando a China e a Dinamarca, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), comentou em entrevista que "a população sente parte do resultado" do trabalho feito pela gestão, após o resultado do último levantamento do Instituto Datafolha que destacou a aprovação de seu governo para 57% dos pernambucanos, divulgado nesta quarta-feira (29).

Durante o evento de comemoração ao Dia do Servidor Público Estadual, ao ser perguntada se o resultado das pesquisas reflete o que tem sido feito em sua gestão, a governadora destacou o foco de seu governo na entrega.

“Tem muita coisa sendo feita em Pernambuco, e a população, obviamente sente parte desse resultado, mas o que a gente tem é um grande desafio de conseguir fazer todos os nossos sonhos, os projetos, as obras licitadas, virarem realidade na vida do nosso povo. Isso já está acontecendo e vai acontecer muito mais, os contratos estão em execução e a gente vai trabalhar fiscalização, entrega, para que na prática a população possa ser mais feliz”, afirmou.

De acordo com a pesquisa encomendada pela Rádio CBN, a gestão da governadora também é reprovada por 39% dos eleitores, além de 4% que não opinaram.

Com 2 anos e nove meses à frente do estado, o governo de Raquel na pesquisa foi considerado bom/ótimo por 36%. Para 37% é regular e 24% dos pernambucanos avaliam como ruim/péssimo.

A avaliação do Governo foi feita por regiões do estado, obtendo o melhor desempenho no interior, com 62% aprovando e 33% reprovando. Já na Região Metropolitana do Recife (RMR), que soma 43% da população do estado, o prefeito tem mais força, Raquel Lyra é reprovada para ser eleita pela maioria de 55%, sendo aprovada por 41%.

A gestora destacou o trabalho do governo e os investimentos importantes na RMR, em segurança, saúde pública, trabalhando água e tratamento de esgoto, e infraestrutura nas vias.

“Sou governadora do estado, a gente tem que atacar todas as frentes para poder fazer de Pernambuco um estado que cresça, mas que não deixa ninguém para trás. O olhar para o interior, para a descentralização dos investimentos, para a garantia de melhoria da qualidade de vida, para entrega de habitação, para geração de oportunidade, é nosso foco também. Na região metropolitana do Recife, é óbvio que existe um foco muito grande no atendimento à população que mais precisa, 43% da população vive aqui e a gente tá trabalhando todos os dias para poder cuidar dela melhor, fazendo a nossa parte”.

Eleições 2026: Intenções de voto

A mesma pesquisa também destacou a escolha dos eleitores do estado para o governo de Pernambuco nas Eleições 2026. Neste cenário, no entanto, Raquel aparece em desvantagem, ocupando o 2º lugar na preferência dos entrevistados, com 30% das intenções de voto.

O Prefeito do Recife, João Campos (PSB), seu principal oponente nas pesquisas feitas para o pleito, aparece liderando a disputa, com 52% da preferência dos eleitores para se tornar o novo governador de Pernambuco.

A assessoria do prefeito João Campos foi procurada, mas não respondeu ao contato da reportagem do Diario até a publicação desta matéria.