Com vídeo divertido, Alckmin dá parabéns a Lula: "Garçom, tem aniversariante?"

Presidente em exercício publica vídeo bem-humorado em homenagem aos 80 anos de Lula, usando meme popular e destacando conquistas do governo

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante partida para Johanesburgo. Base Aérea de Brasília – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), publicou, nesta segunda-feira (27/10), um vídeo bem-humorado para parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completa 80 anos.

Na gravação, Alckmin faz referência a um dos vídeos mais populares do momento nas redes sociais, o “Garçom, tem Pitú?”, adaptando a pergunta para: “Garçom, tem aniversariante?”.

O vídeo traz, ainda, uma narração que diz: “O aniversário é do presidente Lula, mas quem ganha o presente é o povo brasileiro.”

Em seguida, aparecem cenas descontraídas do presidente, como o momento em que Lula aparece tocando bateria, entre outras situações bem-humoradas. Enquanto isso, o vídeo intercala frases que destacam conquistas recentes da gestão, reforçando o tom de celebração.