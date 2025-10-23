Lula diz ao presidente da Indonésia que vai disputar as eleições em 2026

Durante encontro com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, o petista afirmou estar 'com a mesma energia dos 30 anos'

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial de chegada ao Palácio Merdeka. Palácio Merdeka – Jacarta (Indonésia) (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 23, em Jacarta (Indonésia), que vai buscar o quarto mandato nas eleições de 2026. O petista afirmou ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que ainda vai encontrá-lo "muitas vezes", sugerindo que permanecerá no poder além do ano que vem.

"Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia que tinha com 30 anos de idade. Pode ter certeza, vou disputar um quarto mandato no Brasil. Estou dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano, mas eu estou preparado para disputar outras eleições", disse Lula, durante declaração conjunta à imprensa ao lado de Subianto, no Palácio Merdeka.

O encontro entre os dois presidentes ocorreu em tom descontraído. Subianto, que fez 74 anos na semana passada, convidou Lula, que completa 80 anos na segunda-feira, 27, para uma festa de aniversário conjunta na noite desta quinta-feira.

A recepção em Jacarta deu início à visita de Estado de Lula à Indonésia, que segue até a sexta-feira, 24.