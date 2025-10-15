° / °
Governadora viaja para o exterior em busca de investimentos para Pernambuco

Raquel Lyra cumpre agendas na Ásia e Europa em busca de investimentos e parcerias e benefício educacional de R$ 207 milhões contemplará quase 36 mil profissionais do ensino.

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/10/2025 às 09:08

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

A governadora Raquel Lyra (PSDB) transmitiu o cargo para a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) na última terça-feira (14), iniciando o período de 14 dias em que Krause será a governadora em exercício de Pernambuco. Lyra fará uma viagem internacional com o objetivo de trazer investimentos para o estado.

No mesmo dia, a chefe do Executivo estadual anunciou o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2025, totalizando mais de R$ 207 milhões para quase 36 mil servidores da educação. “Priscila, nossa vice-governadora, vai assumir o Estado nesses próximos 14 dias, enquanto estou indo para China e para Dinamarca em busca de negócios e para anunciar boas conexões para Pernambuco", declarou a governadora Raquel Lyra

Viagem diplomática
A agenda de Lyra e sua comitiva de secretários visa atrair aportes financeiros e fortalecer a cooperação tecnológica, com foco na consolidação de Pernambuco no mercado da economia verde.

A primeira etapa da viagem, de terça-feira (14) a 22 de outubro, ocorre na China, com uma extensa programação nas cidades de Chengdu, Pequim e Xangai. No país asiático, estão previstas visitas a grandes empresas com interesse em energia, mobilidade e logística.

Na sequência, entre 22 e 28 de outubro, a missão segue para a Dinamarca, onde ocorrerão agendas em Copenhague e Sønderborg. Na Europa, a governadora visitará companhias que já anunciaram investimentos significativos no estado, como a APM Terminals e a Maersk, responsáveis por um aporte de cerca de R$ 2 bilhões para um novo terminal de contêineres no Complexo de Suape. Também está agendada uma visita à European Energy, que investe R$ 2 bilhões na instalação de uma planta de combustível sustentável (E-metanol).


A vice-governadora Priscila Krause assumirá o comando do estado até o dia 28 de outubro, garantindo a continuidade da gestão durante a ausência da titular.

Bonificação educacional
O anúncio do BDE 2025 contempla 35.969 servidores da rede estadual. As bonificações variam de R$ 240,72 a R$ 11.268,20. Serão beneficiados os profissionais que atuaram em escolas com matrículas nas etapas de ensino examinadas por avaliações externas (Ideb e Idepe) – 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Para receber o bônus, os servidores deveriam ter, pelo menos, seis meses de efetivo exercício no ano de 2024 em unidade escolar elegível, Gerência Regional de Educação (GRE) ou na sede da Secretaria de Educação.

