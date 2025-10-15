° / °
Brasil
Uber e 99 fora do ar: usuários relatam instabilidade nos aplicativos nesta quarta (15)

Usuários relataram problemas nos aplicativos Uber e 99

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/10/2025 às 08:41

Uber (Foto: Freepik)

Os aplicativos de corrida Uber e 99 apresentaram sinais de instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). Usuários relataram problemas no serviço, principalmente na conexão com o servidor e na solicitação de corridas. 

De acordo com o site Downdetector, houve um pico de problemas com os dois aplicativos na última hora. Passageiros e motoristas publicaram nas redes sociais que não conseguiam acessar corretamente as plataformas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da instabilidade ou previsão de normalização dos serviços.

 

