Fraveto desponta como um dos favoritos para a vaga de Barroso no STF

O desembargador do TRF-4 Rogério Favreto (Sylvio Sirangelo/TRF4)

Com a vaga aberta pelo ministro Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá novamente a responsabilidade de indicar outro nome para a corte.

Um dos nomes favoritos do presidente seria o do desembargador federal Rogério Fravreto, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região. A informação é da jornalista Ana Flor e foi publicada pelo portal G1.

Favreto foi o responsável por um habeas corpus a favor de Lula em julho de 2018, quando ele ainda estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR). A decisão, tomada em regime de plantão, em um domingo, foi suspensa horas depois pelo desembargador Gebran Neto, relator do caso à época.

Ao G1, ao menos duas pessoas teriam afirmado que Favreto era um nome que agradava o presidente Lula. Além disso, o petista teria ficado descontente quando o desembargador não foi incluído na lista tríplico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) neste ano.

Assim como os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dini, Favreto teria proximidade com o presidente, além de uma relação de confiança e uma afinidade ideológica.

Além dele, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também se posta como um nome favorito, por ser outro a quem Lula tem confiança. Porém, entidades jurídicas estão pressionando o presidente para que exista uma maior representação feminina no Supremo, ideia reforçada pelo próprio Barroso em sua fala à imprensa nesta quinta-feira (9).

