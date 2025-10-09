Ministro Barroso anuncia aposentadoria do STF; Lula vai indicar sucessor

Decisão do ministro Luís Roberto Barroso já vinha sido especulada desde quando deixou a presidência do STF

Ministro Luís Roberto Barroso (Luiz Silveira/STF)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou, nesta quinta-feira (9), sua aposentadoria, aos 67 anos.

Ele poderia ter permanecido na côrte até 2033, quando completaria 75 anos, idade máxima permitida para um ministro do STF. Ele antecipou a saída por vontade própria.

A decisão de Barroso já vinha sendo especulada desde que ele deixou a presidência do STF, no dia 29 de setembro.

O ministro anunciou sua aposentadoria logo após uma sessão plenária, em discurso emocionado de agradecimento aos colegas ministros.

Ele também expressou sua gratidão à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que o indicou ao Supremo.

A vaga aberta será preenchida por um indicado do presidente Lula (PT).



Os cotados

Nos bastidores, são especulados quatro nomes favoritos para ocupar a cadeira de Barroso.

O primeiro deles é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Esse seria o mais cotado, pois é considerado homem de confiança de Lula e com perfil técnico e político alinhado ao governo.

Messias tem 45 anos e, se indicado, poderia permanecer na Corte por até três décadas.

Também está na lista o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ex-presidente do Senado, ele é aliado próximo de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Pacheco é visto como uma escolha que agradaria a setores do Judiciário e do Legislativo.

Há no entanto, a possibilidade de o presidente Lula decidir lança-lo candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, o que poderia adiar sua ida ao STF.

Também estaria no radar o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, que tem bom trânsito político e é próximo ao Planalto.

Ainda aparece na relação dos cotados o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, que ganhou destaque pela atuação em temas de integridade pública.