PP afasta ministro dos Esportes por não querer deixar governo Lula
Após ultimato do Partido Progressistas, ministro André Fufuca anunciou na última segunda (6) que permaneceria ao lado do presidente Lula
Publicado: 08/10/2025 às 12:08
Brasília (DF) 27/06/2024 O ministro dos Esportes, André Fufuca, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
O Partido Progressistas (PP) determinou, nesta quarta-feira (8), o afastamento do ministro dos Esportes, André Fufuca. A decisão do presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira, é uma retaliação à decisão de Fufuca, anunciada na última segunda-feira (6), de permanecer no governo Lula, contrariando a orientação da legenda.
Como parte da punição, Fufuca também foi afastado do cargo de vice-presidente nacional do partido, assim como do comando do diretório do PP no Maranhão.
“Diante da decisão de desobedecer a orientação do partido e permanecer no Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca fica afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional. A Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado”, escreveu Nogueira, em nota.
“O partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática”, completou. É especulado que Ciro Nogueira busque a vice-presidência da República em 2026 numa chapa adversária de Lula.
A União Progressista, federação composta pelo PP com o União Brasil, decidiu desembarcar do governo Lula como parte da estratégia para as eleições de 2026. Todos os filiados foram orientados a entregar seus cargos até o final de setembro.
Como Fufuca ainda não havia deixado o comando da pasta até o fim do prazo, Nogueira deu um ultimato e informou que ele deveria entregar o ministério até o dia 7 de outubro. Um dia antes da data limite, ele confirmou sua permanência no governo.
Em evento ao lado do presidente Lula, o ministro dos Esportes chegou a declarar que estava arrependido de ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
“Em 2022, eu cometi um erro [apoiar Bolsonaro]. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas minha alma, meu coração, minha força de vontade estarão livres para ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil”, discursou.
O União Brasil também orientou seus quadros a desembarcarem do governo, e assim como Fufuca, o ministro do Turismo, Celso Sabino (UB), ainda não deixou o ministério. O partido deve se reunir para discutir uma punição para Sabino.