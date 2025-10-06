Blog Dantas Barreto
Ministros na berlinda
União Brasil e PP já decidiram criar a Federação União Progressista e falta apenas a Justiça Eleitoral homologar para que os dois partidos garantam as maiores bancadas no Congresso Nacional
Publicado: 06/10/2025 às 13:21
Celso Sabino e André Fufuca (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
