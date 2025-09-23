João tem 59% e Raquel aparece com 24%, diz Real Time Big Data
Encomendado pela CNN, levantamento foi divulgado nesta terça (23), Gilson Machado (PL) tem 5%, Eduardo Moura (Novo) soma 3% e Ivan Moraes (PSOL) também 3%
Publicado: 23/09/2025 às 08:26
João e Raquel dividem o estado em amarelo e azul (Rafael Vieira/DP Foto e Hesíodo Góes/PSDB)
Uma pesquisa divulgada nesta terça (23) pelo Instituto Real Time Big Data mostra como está a disputa para o governo de Pernambuco, em 2026.
Segundo o levantamento, encomendado pela rede CNN, o prefeito João Campos (PSB) lidera a corrida e aparece com 59% das intenções de voto. A governadora Raquel Lyra (PSD), que tentará a reeleição, tem 24%.
Ainda segundo o levantamento, Gilson Machado (PL) tem 5%, Eduardo Moura (Novo) soma 3% e Ivan Moraes (PSOL) também 3%.
Brancos e nulos chegam a 4%, e 2% não souberam responder.
Em um segundo cenário, com menor número de candidatos, João Campos tem 63% e Raquel aparece com 27%. Nulos e brancos somam 6%, e 4% não souberam responder.