João tem 59% e Raquel aparece com 24%, diz Real Time Big Data

Encomendado pela CNN, levantamento foi divulgado nesta terça (23), Gilson Machado (PL) tem 5%, Eduardo Moura (Novo) soma 3% e Ivan Moraes (PSOL) também 3%

João e Raquel dividem o estado em amarelo e azul (Rafael Vieira/DP Foto e Hesíodo Góes/PSDB)

Uma pesquisa divulgada nesta terça (23) pelo Instituto Real Time Big Data mostra como está a disputa para o governo de Pernambuco, em 2026.

Segundo o levantamento, encomendado pela rede CNN, o prefeito João Campos (PSB) lidera a corrida e aparece com 59% das intenções de voto. A governadora Raquel Lyra (PSD), que tentará a reeleição, tem 24%.

Ainda segundo o levantamento, Gilson Machado (PL) tem 5%, Eduardo Moura (Novo) soma 3% e Ivan Moraes (PSOL) também 3%.

Brancos e nulos chegam a 4%, e 2% não souberam responder.

Em um segundo cenário, com menor número de candidatos, João Campos tem 63% e Raquel aparece com 27%. Nulos e brancos somam 6%, e 4% não souberam responder.