Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio 'consertado'

Howard Lutnick (JORDAN PETTITT / POOL / AFP)

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, citou o Brasil como um dos países que precisam ser "consertados" para garantir uma dinâmica comercial mais favorável aos norte-americanos.

Durante entrevista à emissora NewsNation publicada no sábado, 27 Lutnick também mencionou Suíça, Índia e Taiwan entre os governos dos quais Washington ainda espera concessões.

"Esses são países que precisam reagir corretamente aos EUA, abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudicam os EUA" afirmou ele.

O comentário aconteceu dias após uma rápida interação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU.

O republicano disse ter tido "excelente química" com o petista e informou que os dois concordaram em se encontrar nesta semana.

