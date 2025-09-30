Morre Malba Lucena, ex-deputada estadual, aos 81 anos

A confirmação foi feita pelo filho de Malba, o ex-deputado federal Charles Lucena

Ex-deputada Estadual Malba Lucena (Foto: Reprodução/Instagram malbalucena)

Faleceu, nesta terça-feira (30), no Recife, a ex-deputada estadual Malba Lucena, aos 81 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A confirmação foi feita por seu filho, o ex-deputado federal Charles Lucena.

O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque das Flores, em data e horário que ainda serão definidos pela família.

Malba Lucena exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, entre 1999 e 2007, pelo PTB, tendo sua atuação parlamentar fortemente voltada para a área da educação, causa à qual dedicou grande parte de sua trajetória pública.

Dentre suas principais realizações, está a fundação do Colégio Brasileiro, no Curado II, além do incentivo à implantação do conhecido Curso de Informática Malba Lucena, que também começou no bairro.

O projeto pioneiro oferecia aulas a um preço simbólico de R$ 2, o que abriu caminho para que milhares de jovens da periferia tivessem acesso ao ensino técnico. A iniciativa teve impacto direto na formação de mais de 1 milhão de pernambucanos, contribuindo para a inclusão digital em diversas regiões do estado.