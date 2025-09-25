Reprovação do Congresso cresce após PEC da Blindagem, diz pesquisa Pulso Brasil/Ipespe

Governo Lula vê alta na aprovação em pesquisa realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, enquanto STF passa por aperto na opinião pública

Congresso Nacional (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O Congresso Nacional tem sido reprovado pelos brasileiros, de acordo com o levantamento da Pulso Brasil/Ipespe, divulgado nesta quinta-feira (25). O maior alvo de rejeição é a Câmara dos Deputados, que recentemente aprovou a PEC da Blindagem e discute o projeto da anistia – pautas que motivaram manifestações populares no último domingo (21).

O desempenho dos deputados federais é reprovado por 70% dos brasileiros, enquanto 18% aprovam e 12% não souberam responder. Na pesquisa anterior, em julho, esses indicadores eram, respectivamente, 63%, 24% e 13%.

Dos entrevistados que se dizem de esquerda, 83% reprovam os parlamentares, 12% aprovam e 5% não opinaram. Na direita, a desaprovação chega a 58%, contra 28% de aprovação; 14% não opinaram. No centro, 73% não gostam do trabalho feito na Câmara, 16% veem como positivo e 12% não responderam.

Já no Senado Federal, a rejeição é de 59%, contra uma aprovação de 26%. Dos entrevistados, 15% não opinaram sobre o desempenho dos senadores. Em julho, os índices estavam em 61%, 25% e 14%.

Entre os brasileiros que se declaram de esquerda, 49% aprovam o trabalho no Senado. 33% aprovam, e 18% não opinaram. Na direita, a aprovação é de apenas 22%. 68% reprovam os senadores, e 11% não responderam. Para os entrevistados de centro, a avaliação negativa chega a 61% e a positiva a 28%; 11% não souberam opinar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro de 2025, com 2.500 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade é de 95,45%.

Vale ressaltar que o levantamento foi divulgado faltando praticamente um ano para as eleições que escolhem os novos deputados federais e dois terços dos senadores.

Avaliação do Governo Lula

A pesquisa Pulso Brasil/Ipespe também apontou que a aprovação do Governo Lula cresceu sete pontos percentuais desde julho e superou o índice de desaprovação. Agora, o terceiro mandato do petista é aprovado por 50% dos brasileiros, enquanto 48% reprovam e 2% dos entrevistados não responderam.

A aprovação é maior entre as classes baixa (52%) e média (51%). Somente 16% dos ricos aprovam o Governo Lula.

Os entrevistados também foram questionados sobre quais notícias sobre a gestão chamaram mais a atenção nos últimos meses. Os destaques foram o tarifaço dos Estados Unidos (9%), a fraude do INSS (5%), o posicionamento de Lula contra o tarifaço (4%), Lula contra a PEC da Blindagem (4%) e o Vale Gás (3%).

STF no aperto

A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) tem dividido a opinião dos brasileiros, em especial no que diz respeito às decisões que impactam no campo político, à exemplo da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O STF tem seu trabalho aprovado por 46% dos brasileiros, mas reprovado por 44%. Ao todo, 10% não opinaram na pesquisa Pulso Brasil/Ipespe.

O eleitorado de esquerda apoia expressivamente a atuação do Supremo: 93% avaliaram bem, enquanto somente 4% opinaram negativamente e 2% não responderam. Já entre os brasileiros de direita, apenas 7% aprovaram, contra 86% de reprovação; 7% não opinaram.

Dos eleitores de centro, 44% aprovam o STF e 44% rejeitam e 12% não responderam.

