Lula na ONU: "Tentativa de agressão e interferência no judiciário brasileiro é inaceitável"

Presidente Lula abre Assembleia Geral da ONU ( Getty Images via AFP)

Na abertura da assembleia da Organização das Nações Unidas, em Nova York, o presidente Lula disse, nesta terça (23), que, “mesmo sob o ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça (23), na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que a “tentativa de agressão e interferência no judiciário brasileiro é "inaceitável".

"Mesmo sob o ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de duas décadas de governos ditatoriais", disse.

No início do discurso, Lula atacou as medidas adotadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil.

"Não há justificativas para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa das antigas hegemonias", declarou.

O presidente brasileiro também atacou a posição, falando em "falsos patriotas” que “arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil".

A fala de Lula aconteceu um dia após a nova rodada de sanções do governo americano a cidadãos brasileiros como reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com o tarifaço, é o pior momento das relações entre Brasil e EUA nas últimas décadas.



Internacional



Ainda segundo o discurso de Lula, “nada justifica o genocídio em Gaza”.,

O líder brasileito fez referência ao conflito entre Israel e Hamas.



“Em Gaza, fome é usada como arma de guerra, e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente”, criticou o presidente brasileiro, expressando solidariedade aos judeus que se opõem à incursão de Israel.

Papa



Lula lamentou as mortes de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, e do Papa Francisco.



Segundo o presidente, “eles encarnaram os valores humanistas da Assembleia Geral da ONU e devem servir de exemplo para os líderes do futuro”.



“Precisamos de lideranças com clareza de visão que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século 21 será cada vez mais multipolar. Para ser pacífico, não pode deixar de ser multilateral”, afirmou.