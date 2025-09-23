"Não há pacificação com impunidade", diz Lula na abertura da assembleia da ONU

Nesta terça (23), o presidente brasileiro destacou os embates com o governo do presidente americano, Donald Trump

Presidente Lula na Onu ( Getty Images via AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou, nesta terça (23), na abertura da Assembleia da Organização das nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos (EUA).



O presidente brasileiro destacou os embates com o governo do presidente americano, Donald Trump.

Lula afirmou que o Brasil deu recado a todos os autocratas. “Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”.



No discurso, Lula afirmou, ainda, que “atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regras".



Segundo o presidente, mesmo com ataques sem precedentes, o Brasil resistiu e garantiu a democracia, após duas décadas de regime ditatorial, se referindo ao regime militar de 1964 a 1985.



“As agressões ao judiciário são inaceitáveis Não há pacificação com impunidade”.

Lula lembrou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).



Ele pegou mais de 27 anos de prisão por integrar a chamada “trama do golpe”.



Comitiva



A comitiva brasileira que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na Assembleia Geral da ONU. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ocupam assentos do plenário.



Já as ministras de Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, acompanham a sessão da plateia, que fica nos assentos laterais.