Lula na ONU ao vivo: assista ao discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral

Presidente brasileiro abre a 79ª Assembleia Geral da ONU em Nova York; transmissão começa às 10h

Presidente Lula em discurso na ONU, em Nova York (Ludovic MARIN / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta terça-feira (23) na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O pronunciamento acontece a partir das 10h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais da ONU no YouTube e também no canal do presidente Lula na plataforma.

Seguindo a tradição inaugurada pelo Brasil em 1947, Lula será o primeiro chefe de Estado a falar no debate geral. Logo depois, será a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representar o país anfitrião.

A expectativa é de que o discurso de Lula aborde temas globais como democracia, meio ambiente e soberania nacional, além de marcar contrapontos às posições defendidas por Trump.

Acompanhe o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU 2025: