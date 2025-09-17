Maioria dos brasileiros acredita que houve tentativa de golpe com participação de Bolsonaro, diz Quaest

Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas ouvidas aponta que o ex-presidente Bolsonaro participou da chamada "trama golpista"

Maioria dos brasileiros acredita que hoube tentativa de golpe, diz Quaest (Foto: SERGIO LIMA / AFP)

A maioria dos brasileiros considera que houve uma tentativa de golpe no País e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve participação no episódio, segundo Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (17).

De acordo com o levantamento, para 55% houve tentativa de golpe, enquanto 38% afirmam que não e 7% não souberam ou não responderam.

Quando perguntados se Bolsonaro teve responsabilidade, 54% dizem que ele participou da chamada "trama golpista", enquanto 34% afirmam que não e 12% não opinaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro, com aplicação domiciliar de questionários estruturados a brasileiros com 16 anos ou mais. Ao todo, foram feitas 2.004 entrevistas presenciais. A margem de erro é estimada em dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, em um nível de confiança de 95%.

Ainda de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta, a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece estável. O levantamento mostra que 46% aprovam a gestão e 51% desaprovam, mesmo patamar registrado em agosto.

A avaliação geral do governo também não apresentou mudanças relevantes: 38% classificam a gestão como negativa (39% em agosto) e 31% como positiva (mesmo índice anterior).

*Com informações do Estadão Conteúdo