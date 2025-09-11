Ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão

Ramagem não respondeu por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado; ele também deve perder cargo de deputado federal

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) (Valter Campanato/Agência Brasil)

O deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL) foi condenado a uma pena de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Ele também foi condenado à perda do mandato. O deputado pode recorrer.

Ramagem não respondeu por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Esses crimes ficaram de fora em razão da suspensão da tramitação da ação penal, pela Câmara dos Deputados, por envolverem fatos ocorridos após a diplomação dele como deputado federal.

Alexandre de Moraes havia sugerido uma pena maior pelo crime de organização criminosa, mas seguiu entendimento de Cármen Lúcia, reduzindo a dosimetria.

A condenação foi individualizada da seguinte forma: