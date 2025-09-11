Ex-ministro, general Augusto Heleno é condenado a 21 anos
Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro
Publicado: 11/09/2025 às 20:32
General Heleno (foto: EVARISTO SA / AFP)
O general da reserva Augusto Heleno foi condenado a uma pena de 21 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro.
Heleno também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.
Dos 21 anos, 18 anos e 11 meses são de reclusão, enquanto 2 anos e 1 mês, de detenção.
A condenação foi individualizada da seguinte forma:
- Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses;
- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos e 9 meses;
- Golpe de estado: 5 anos;
- Dano qualificado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo;
- Deterioração de bem tombado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo;