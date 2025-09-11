° / °
Política
TRAMA GOLPISTA

Ex-ministro, general Augusto Heleno é condenado a 21 anos

Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro

Jorge Cosme e Mareu Araújo

Publicado: 11/09/2025 às 20:32

Seguir no Google News Seguir

General Heleno/foto: EVARISTO SA / AFP

General Heleno (foto: EVARISTO SA / AFP)

O general da reserva Augusto Heleno foi condenado a uma pena de 21 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro.

Heleno também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.

Dos 21 anos, 18 anos e 11 meses são de reclusão, enquanto 2 anos e 1 mês, de detenção.

A condenação foi individualizada da seguinte forma:

  • Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses;
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos e 9 meses;
  • Golpe de estado: 5 anos;
  • Dano qualificado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo;
  • Deterioração de bem tombado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo;
augusto heleno , stf , trama golpista
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP