Ex-ministro, general Augusto Heleno é condenado a 21 anos

Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro

General Heleno (foto: EVARISTO SA / AFP)

O general da reserva Augusto Heleno foi condenado a uma pena de 21 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro.

Heleno também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.

Dos 21 anos, 18 anos e 11 meses são de reclusão, enquanto 2 anos e 1 mês, de detenção.

A condenação foi individualizada da seguinte forma: