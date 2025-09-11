° / °
TRAMA GOLPISTA

Ex-comandante da Marinha Almir Garnier é condenado a 24 anos

Por ter votado pela absolvição de Garnier, o ministro Luiz Fux não sugeriu dosimetria de pena

Jorge Cosme e Mareu Araújo

Publicado: 11/09/2025 às 20:20

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668. Almir Garnier Santos./Foto: Ton Molina/STF

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier foi condenado a 24 anos de reclusão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista.

Moraes, Dino, Cármen Lúcia e Zanin votaram. Por ter votado pela absolvição de Garnier, o ministro Luiz Fux não sugeriu dosimetria de pena.

A condenação foi individualizada da seguinte forma:

  • Organização criminosa armada: 5 anos de reclusão;
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos de reclusão;
  • Golpe de estado: 8 anos de reclusão;
  • Dano qualificado: 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo;
  • Deterioração de bem tombado: 2 anos e 6 meses, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo.
