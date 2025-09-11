Ex-comandante da Marinha Almir Garnier é condenado a 24 anos

Por ter votado pela absolvição de Garnier, o ministro Luiz Fux não sugeriu dosimetria de pena

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668. Almir Garnier Santos. (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier foi condenado a 24 anos de reclusão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista.

Moraes, Dino, Cármen Lúcia e Zanin votaram. Por ter votado pela absolvição de Garnier, o ministro Luiz Fux não sugeriu dosimetria de pena.

A condenação foi individualizada da seguinte forma: