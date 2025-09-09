O item é de cor rosa e tem estampa de cachorrinhos

Gravata de Moraes chama a atenção durante julgamento de Bolsonaro (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A gravata do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou a atenção neste terceiro dia de julgamento da trama golpista.



O item, de cor rosa e com estampa de cachorrinhos, é da grife italiana Salvatore Ferragamo, e custa 240 euros, cerca de R$ 1527,69. A gravata é descrita no site da marca como "um toque de charme e expressão pessoal para dar personalidade aos looks de trabalho".



Julgamento



Moraes votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus pela trama golpista. O julgamento do chamado núcleo 1, composto pelos supostos líderes do golpe, segue agora para votação da Primeira Turma da Suprema Corte.



O voto de Moraes, relator do julgamento, durou aproximadamente 5h30 e o julgamento segue com o voto do ministro Flávio Dino.