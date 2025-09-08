Bolsonaro pede a Moraes para ir a hospital realizar procedimento médico

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, deve passar por remoção de algumas lesões na pele

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na terça-feira as deliberações sobre o veredicto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe para tentar manter o poder após perder a eleição de 2022 (Foto: Sergio Lima / AFP)

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (8), autorização para que o ex-presidente vá a um particular de Brasília para fazer um procedimento médico, no próximo domingo (14).

"JAIR MESSIAS BOLSONARO, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo", diz o pedido.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, deve passar por um procedimento para remoção de algumas lesões na pele.