Durante a mobilização, faixas com os dizeres "Anistia Já" e "Fora Moraes" foram erguidas, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF

Manifestação em Boa Viagem reúne apoiadores de Bolsonaro por anistia (Foto: Julianne Guimarães/Divulgação)

A Avenida Boa Viagem foi palco, neste domingo (7), de mais uma manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato integra a campanha nacional “Reaja, Brasil!”, que ocorre em diversas cidades do país, e teve como foco a defesa do direito do ex-chefe do Executivo concorrer novamente à Presidência da República nas eleições de 2026, além da cobrança para que o Congresso Nacional aprove uma anistia a processos contra ele.

Durante a mobilização, faixas com os dizeres “Anistia Já” e “Fora Moraes” foram erguidas, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Um boneco inflável de 10 metros, representando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também chamou atenção entre os participantes.

Bolsonaro é acusado pelo STF de ter articulado uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. Apoiadores defendem que ele não seja condenado e que possa disputar o Palácio do Planalto no próximo ano.

Entre as lideranças políticas presentes em Boa Viagem estava o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL). Em discurso, ele afirmou: “Mais uma vez, aqui está o povo pernambucano. É o brasileiro reagindo contra esses atos que atentam contra nossa democracia e nossa liberdade garantida no artigo 5º da Constituição Federal”.