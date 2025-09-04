Sindicato de irmão de Lula terá que prestar contas na CPMI do INSS

Sindnapi, sindicato que tem Frei Chico como vice-presidente, terá contas e procurações investigadas pela CPMI do INSS

José Ferreira da Silva, o Frei Chico (Reprodução/ Sindnapi)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (4/9), requerimentos que colocam sob investigação o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi). A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Embora os pedidos não citem diretamente o dirigente sindical, eles miram informações da entidade no período de 2015 a 2025, em meio às apurações sobre descontos ilegais em benefícios previdenciários.

Um dos requerimentos solicita a relação de pessoas que, mediante procuração, atuaram em nome do Sindnapi nos últimos oito anos. Outro pede acesso aos dados de contas bancárias informadas pela instituição para recebimento de recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.



Outras frentes

Além da entidade ligada a Frei Chico, a CPMI aprovou também uma série de requerimentos contra Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema, ele terá a movimentação internacional investigada, bem como os veículos apreendidos em seu nome. O colegiado ainda pretende levantar informações sobre os gabinetes da Câmara e do Senado que ele frequentou entre 2019 e 2025.

Com as medidas, a CPMI amplia o escopo das apurações e coloca no radar instituições e personagens que, segundo parlamentares, podem ajudar a esclarecer o esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas.



Confira as informações no Correio Braziliense.