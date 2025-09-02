Lula diz que Moraes não deve temer acusação dos EUA em julgamento de Bolsonaro

O presidente se manifestou sobre sanções de Donald Trump contra Alexandre de Moraes em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ramiro Brites/ Metrópoles)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em São Paulo, nesta terça-feira (2/9), que “não tem porque ficar temendo acusação americana” em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala foi uma resposta a jornalistas sobre como deveria ser a postura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia em que o tribunal começa a julgar Bolsonaro e sete aliados, que integrariam o núcleo crucial da trama golpista.



Sem mencionar Moraes nem Bolsonaro, Lula criticou as sanções aplicadas pelo governo de Donald Trump contra o ministro do STF, que é o relator da ação penal sobre uma suposta tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente, após perder as eleições de 2022. O magistrado foi aplicado na Lei Magnitsky, que o proíbe de entrar nos EUA e fazer transações com empresas americanas.

“Não tem porque ficar temendo acusação americana. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele exacerbou qualquer coisa que a gente tinha conhecimento na história da humanidade de um governo se meter a julgar o comportamento da Justiça de outro país. É um negócio inacreditável”, disse Lula, nesta terça, após prestar homenagens a Mino Carta, no velório do jornalista.



