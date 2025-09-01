STF é cercado às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Local foi gradeado (Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto))

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi cercado por forças de segurança na noite desta segunda-feira (1º/9), cerca de 12 horas antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela trama golpista que tentou anular as eleições de 2022. O julgamento começa a partir das 9h desta terça-feira (2/9).

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Judicial posicionaram viaturas ao redor do prédio do STF. Grades e placas também cercam o local.

Bolsonaro será julgado nesta terça, junto de aliados, por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir o governo de Lula (PT). Eles são acusados de pelo menos seis crimes pela Procuradoria- Geral da República (PGR), incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.



