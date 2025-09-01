"Sentimento de injustiça", diz Carlos sobre julgamento de Bolsonaro

A partir de terça-feira (2/9), a Primeira Turma do STF analisa se condena ou não Jair Bolsonaro e aliados por uma suposta trama golpista

Vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) (foto: Agência Brasil)

Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL) e Jair Renan Bolsonaro (PL) visitaram na noite desta segunda-feira (1/9) o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Após a visita, Carlos definiu o processo que seu pai está passando no Supremo Tribunal Federal (STF) como injustiça.

A visita ocorreu às vésperas do julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus que visou anular as eleições de 2022.

“Sentimento de injustiça pelo o que está sendo feito (…) A pessoa que não tem espírito é pobre. Deus fará justiça”, afirmou Carlos.



