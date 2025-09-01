Moraes autoriza defesa de Anderson Torres a usar slides em julgamento

Anderson Torres (foto: MJSP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda-feira (1º/9), a defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres a utilizar material audiovisual durante o julgamento da chamada trama golpista, marcado para começar nesta terça-feira (2/9).

Conforme o pedido feito pelos advogados de Torres, a liberação é para que sejam apresentados slides que vão auxiliar a sustentação oral da defesa. O mesmo pedido havia sido feito pelos advogados do general Augusto Heleno, e Moraes também liberou o uso do recurso.

Torres e Heleno serão julgados ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles fazem parte do grupo de oito réus, acusados de participação no chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. O julgamento será realizado na Primeira Turma do STF.



Confira as informações completas no Metrópoles.