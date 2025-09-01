'Nunca se abriu politicamente para o público', diz Eduardo sobre possibilidade de Michelle concorrer à Presidência

Segundo o deputado, o PL tem direcionado a candidatura de nomes que não sejam os dos filhos do ex-presidente

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais )

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta segunda-feira (1º/9), que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) “nunca se abriu para o público politicamente” através de um mandato, dando a entender que uma eventual escolha por ela para ser a candidata do partido nas eleições presidenciais de 2026 não seja aprovada pelo parlamentar.

“O PL, ao que parece, quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio [de Freitas] ou para alguma outra pessoa que não sejam os filhos do Bolsonaro. Na minha visão, isso é um atropelo da opinião pública. Com todo o respeito, ela [Michelle] nunca se abriu para o público politicamente com um mandato”, disse em entrevista ao canal Claudio Dantas.

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) faz com que ganhe força uma possível candidatura de Michelle à Presidência da República.



