'Nunca se abriu politicamente para o público', diz Eduardo sobre possibilidade de Michelle concorrer à Presidência
Segundo o deputado, o PL tem direcionado a candidatura de nomes que não sejam os dos filhos do ex-presidente
Publicado: 01/09/2025 às 15:49
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais )
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta segunda-feira (1º/9), que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) “nunca se abriu para o público politicamente” através de um mandato, dando a entender que uma eventual escolha por ela para ser a candidata do partido nas eleições presidenciais de 2026 não seja aprovada pelo parlamentar.
“O PL, ao que parece, quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio [de Freitas] ou para alguma outra pessoa que não sejam os filhos do Bolsonaro. Na minha visão, isso é um atropelo da opinião pública. Com todo o respeito, ela [Michelle] nunca se abriu para o público politicamente com um mandato”, disse em entrevista ao canal Claudio Dantas.
A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) faz com que ganhe força uma possível candidatura de Michelle à Presidência da República.
