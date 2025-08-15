INSS: Motta define Ricardo Ayres como relator da CPMI
O deputado Ricardo Ayres será o responsável por conduzir as investigações; colegiado será instalado na próxima semana
Publicado: 15/08/2025 às 12:57
deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO ( Foto: Divulgação Republicanos)
O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) foi anunciado como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que vai investigar os descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
“Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, compartilhou o presidente da Casa Baixa nas redes sociais.
No Senado, foi confirmado pelo presidente Davi Alcolumbre, que a CPMI será instalada na já próxima semana. Os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, serão investigados. Em seis anos, a fraude pode ter chegado a mais de R$ 6 bilhões.
O parlamentar deverá elaborar o plano de trabalho que conduzirá as investigações contra o INSS. A Comissão terá a composição de 15 senadores e 15 deputados federais titulares, além de número igual de parlamentares suplentes.
Os deputados já confirmados pelas lideranças partidárias, são:
- Cezinha de Madureira (PSD-SP)
- Paulo Pimenta (PT-RS)
- Alencar Santana (PT-SP)
- Rafael Brito (MDB-AL)
- Thiago Flores (Republicanos-RO)
- Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- Coronel Fernanda (PL-MT)
- Mario Heringer (PDT-MG)
- Zé Trovão (PL-SC)
- Fernando Rodolpho (PL-PE)
- Marcel Van Hatten (Novo-RS)
- Rogério Correia (PT-MG)
- Orlando Silva (PCdoB-SP)