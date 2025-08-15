° / °

INSS: Motta define Ricardo Ayres como relator da CPMI

O deputado Ricardo Ayres será o responsável por conduzir as investigações; colegiado será instalado na próxima semana

Mariana de Sousa

Publicado: 15/08/2025 às 12:57

deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO ( Foto: Divulgação Republicanos)

O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) foi anunciado como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do  Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que vai investigar os descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, compartilhou o presidente da Casa Baixa nas redes sociais.

No Senado, foi confirmado pelo presidente Davi Alcolumbre, que a CPMI será instalada na já próxima semana. Os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, serão investigados. Em seis anos, a fraude pode ter chegado a mais de R$ 6 bilhões.

 

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
O parlamentar deverá elaborar o plano de trabalho que conduzirá as investigações contra o INSS. A Comissão terá a composição de 15 senadores e 15 deputados federais titulares, além de número igual de parlamentares suplentes.

Os deputados já confirmados pelas lideranças partidárias, são:

  • Cezinha de Madureira (PSD-SP)
  • Paulo Pimenta (PT-RS)
  • Alencar Santana (PT-SP)
  • Rafael Brito (MDB-AL)
  • Thiago Flores (Republicanos-RO)
  • Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
  • Coronel Fernanda (PL-MT)
  • Mario Heringer (PDT-MG)
  • Zé Trovão (PL-SC)
  • Fernando Rodolpho (PL-PE)
  • Marcel Van Hatten (Novo-RS)
  • Rogério Correia (PT-MG)
  • Orlando Silva (PCdoB-SP)

