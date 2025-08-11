Alepe faz sessão solene em homenagem a Eduardo Campos

Cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (11), na Alepe (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), realizou nesta segunda-feira (11) uma sessão solene em homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. O evento com o tema “Eduardo Campos: 60 anos de legado, sonhos e coragem” acontece um dia após a data do seu aniversário. Eduardo completaria 60 anos no dia 10 de agosto.

A solenidade também marcou os 78 anos do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, além de relembrar a história do pai e do bisavô Miguel Arraes no governo de Pernambuco, indicou o caminho futuro para o estado.

“É uma semana onde sempre o sentimento, a emoção, a lembrança, a alegria vem à tona e a memória de dois grandes homens que muito fizeram por Pernambuco, pelo Brasil e pelo nosso partido. Então, como presidente nacional do partido, eu fico ainda mais cheio de esperança e de responsabilidade para fazer cada vez mais pelo PSB, pelo nosso estado e pelo nosso país”, disse.

A semana marca os 20 anos do falecimento do ex-governador Miguel Arraes, que aconteceu no dia 13 de agosto, mesmo dia em que Eduardo Campos foi vítima de um acidente aéreo, quando estava em campanha presidencial em 2014. Os deputados estaduais Diogo Moraes (PSB) e Sileno Guedes (PSB) foram os autores do requerimento que deu origem ao evento na Alepe.

Em seu discurso, o prefeito do Recife também ressaltou o desejo do partido pelo crescimento e representatividade, como uma alternativa para as pessoas que estão desacreditadas na política.

“Esse trabalho é apaixonante e ao mesmo tempo desafiador, mas eu estou muito animado de poder estar fazendo isso também no nosso dia-a-dia. Eu tenho muita segurança que a soberania popular das urnas vai ser um momento de grande triunfo para o nosso partido, para poder crescer numericamente, crescer de representatividade e poder cumprir com o seu papel institucional. Então, contem comigo. Vamos seguir fazendo o dever de casa. Vamos seguir honrando essas histórias”, disse João Campos.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

O deputado estadual Diogo Moraes relembrou alguns projetos estruturantes para Pernambuco que foram criados no governo Eduardo Campos, como o início do projeto da Transnordestina, a Refinaria Abreu e Lima, a Hemobrás e o Complexo Portuário de Suape. Além da instalação de grandes empresas no estado, que transformaram por exemplo a Zona da Mata no polo automotivo de Goiana.

Ainda em seu discurso, o deputado fez uma menção ao futuro e citou o nome de João Campos como o caminho para o futuro do estado. “Que a memória de Eduardo siga nos inspirando a fazer política com grandeza. Que sua vida siga sendo um exemplo para todas e todos que acreditam na justiça, na igualdade e no futuro. O futuro que está aqui hoje nesta casa. João, Pernambuco te espera!”, disse Diogo Moraes.

O deputado Sileno Guedes indicou os rumos da sigla em Pernambuco e também mencionou o nome do prefeito do Recife como líder para o estado. “A saudade do futuro seguirá batendo em nosso peito, mas nos corações de milhões de pernambucanas e pernambucanos nasce também a expectativa para o amanhã que nos chama. Uma manhã que reconhece em você, João, a grande liderança que o nosso estado precisa”, disse.